تحرير 17 محضرا للمخالفين وضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالغربية

الغربية محمد طارق

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين في الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم الغير صالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا علي صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا للمخالفين، عبارة عن 10 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر، بإجمالي وزن 30 كيلو جرام، 3 محاضر دواجن منها 37 كجم دواجن بدون بيانات صالحة ظاهريا و 8700 كجم دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي ، 304 كجم دواجن صالحة ظاهريا ولكن إستوجب الأمر ضرورة سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث الصحة الحيوانية للتأكد من صلاحيتها .

كما تم تحرير 2 محضر أسماك مدخنه”رنجه”بإجمالي وزن 1290 كجم، وكذلك 2 محضر مصنعات لحوم” لحوم مجمده - مفروم - سجق” منها 112 كيلو غير صالحة للإستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المخالفين.



جانب من الحملة