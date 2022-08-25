بيطري الغربية: الاستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة بالتنسيق مع رؤساء المدن

الغربية محمد طارق

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، آنه يتم حاليا الإستعداد للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع رؤساء المدن، والتي ستشمل 4 مراكز بالمحافظة، وبالفعل تم عقد عدة اجتماعات مع محافظ الغربية، والذي وجه بإعداد دراسة لاحتياجات الطب البيطري من الوحدات البيطرية والمجازر اللازمة لتقديم خدمات مرضية للمواطنين، وبالفعل جاري عمل الدراسة وتحديد الأماكن التي سيتم إنشاء هذا المشروعات بها وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.



وأضاف: تم تنفيذ ما يقرب من 90 قافلة علاجية بيطرية داخل مركز زفتي شملت جميع القري والتوابع لها، وذلك بالتنسيق مع جامعة طنطا والهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم فحص خلال هذا القوافل جميع الحيوانات والطيور وتقديم العلاج اللازم لهم، كما تم الكشف علي الحيوانات باستخدام أحدث أجهزة السونار.











