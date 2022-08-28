تجديد حبس 3 من عناصر الإخوان في سوهاج 15 يوما

سوهاج – عمرو خلف

أمرت النيابة الكلية جنوب سوهاج اليوم الأحد، بتجديد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة أرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.

كانت نيابة جنوب سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام الى جماعة ارهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.

ومن جانب آخر جددت النيابة الكلية بشمال سوهاج حبس متهم من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق .

كانت نيابة شمال سوهاج، قد وجهت للمتهم تهم الانضمام الى جماعة ارهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.