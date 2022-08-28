الانتهاء من رصف شارع الجلاء في حي شرق سوهاج بتكلفة 1.6 مليون جنيه

قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق، بالانتهاء من أعمال رصف شارع "الجلاء" بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق .

ومن جانبه قال هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج أنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع " الجلاء " بالكامل، بطول 1 كيلومتر، وفقا للمواصفات القياسية، مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، مشيرا إلى أن أعمال الرصف تمت عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بالشارع، وكافة المرافق.