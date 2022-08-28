اليوم السابع
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انقطاع المياه ببورسعيد.. والمحافظة: كسر مفاجئ بماسورة رئيسية وجار إصلاحه

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:17 م
انقطاع المياه ببورسعيد.. والمحافظة: كسر مفاجئ بماسورة رئيسية وجار إصلاحه انقطاع المياه
بورسعيد - محمد عزام

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انقطعت مياه الشرب عن مناطق عديدة في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، وانتشرت الشكاوى على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وأصدرت المحافظة بيان قالت فيه: "نحيط عناية المواطنين أبناء المحافظة بأن هناك كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية أمام مركز شباب القابوطي، وتم غلق المياه بمعرفة أشغال بورسعيد".

وأشارت المحافظة في بيانها التي أصدرته منذ قليل، إلى أنه جار الإصلاح بمعرفة أشغال بورسعيد بالتعاون مع حى الضواحي لسحب المياه المتراكمة، وعودة مياه الشرب مرة أخرى.


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