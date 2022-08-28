النيابة تنتقل لموقع حادث تصادم أتوبيس شركة بسيارة في المنصورية للمعاينة

أحمد إسماعيل

انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة بالجيزة، إلى موقع حادث اصطدام حافلة ركاب شركة خاصة، بسيارة ملاكي وسوبر ماركت، بعد سقوطها من أعلى الطريق الدائري بالهرم، للمعاينة.

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، بانتداب لجنة فنية من خبراء المرور، لمعاينة مكان الحادث، وإجراء معاينة للسيارات التالفة؛ وإعداد تقرير فني عن حالة السيارة المتسببة في الحادث، وفحص الفرامل والتأكد من حالتها الفنية.

واستعلمت النيابة عن حالة السائق المتسبب في الحادث، وأمرت بالتحفظ عليه، وطلبت الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، وتحريات الأجهزة الأمنية؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تبين من التحريات الأولية، أن حالة مصابي حادث انقلاب حافلة ركاب أسفل الطريق الدائري، تنوعت ما بين اشتباه نزيف بالمخ والبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وأضافت التحريات، أن المصابين خضعوا لعناية طبية فائقة، فور وصولهم إلى مستشفى الهرم والشيخ زايد التخصصي، مؤكدة على استقرار حالة غالبيتهم الصحية.

وكلفت النيابة العامه رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وشهدت منطقة الهرم فجر اليوم حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى، وكشفت معاينة حادث المنصورية في منطقة الهرم، أن الحادث وقع بسبب تصادم أتوبيس وسيارة، واصطدام بالمواطنين، حيث تبين أنه أثناء قدوم الأتوبيس رقم "ص را 5741 مصر" التابع لشركة شهيرة بالمنطقة الصناعية في حالة سرعة زائدة، متجها إلى مخرج المنصورية، اصطدم بالسيارة الملاكي رقم "أ و 8453 مصر" ماركة كيا، حال توقفها، واستمر في اندفاعه حتي استقر بمحل أعلاف كان يقف أمامه أحد الأشخاص "محل عمله"، فاصطدم به الأتوبيس، ونتج عن الحادث:

وفاة "سيد جمال عبد الله حرب" 38 سنة صاحب محل الأعلاف بمكـان الواقعـة ومـقـيـم ابـو صـير، البدرشـيـن، كــان واقفا أمـام مـحـل عـمـلـه.

وأضافت المعاينة، أن الحادث نتج عنه إصابة كل من:

قائد السيارة الكيا المدعو "أحمد عبد الله احمد سليمان" 34 سنة، سائق ومقيم كفر الجبل، الهرم، مصاب بخلـع بـالكتف وصحبته نجلـه معـاذ عامين ونصف مصاب تم نقلهما لمستشفي الهرم، سائق الأتوبيس المدعو "روبي محمد محمد زيدان" 44 سائق ومقيم الحي السادس ، مدينة 6 أكتوبر مصاب وتم نقله الي مستشفي الشيخ زايد، "حسن صبري احمد حسن" ۳۲ سنة، حاصل علي دبلوم تجارة ومقيم الحوامدية ، مصاب بنزيف بالمخ، "إبراهيم جابر ابراهيم احمد" 34 عامل بالشركة ومقيم جزيرة دار السلام محافظة القاهرة مصاب بكدمات وسحجات، "محمود جمعه احمد حسین" 51 سنة، سائق بذات الشركة ومقيم أبو النمرس محافظة الجيزة مصاب بجروح متفرقة بالجسم، "محمد صالح احمد حامد" 35 فني بالشركة ومقيم الحوامدية محافظة الجيزة مصاب بكدمات وسحجات، "حسام حسن محمد محمد" 27 سنة فني بالشركة ومقيم الكونيسة ، الطالبية مصاب بكدمات بالجسم، "محمد احمد سالم سميح" 18 سنة، فنـي بالشركة ومقيم العروبة ، الطالبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ربیع رفاعي فضل رفاعي" 35 سنة فني بالشركة ومقيم منيل شيحه أبو النمرس مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمود عبد الله حسن عبد الله" 38 سنة، فنـي بالشركة ومقيم ام خنان، الحوامدية ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "احمد احمد محمود محمد" 32 سنة، فنـي بالشركة ومقيم عزبه البكابشي ، المنيب ، الجيزة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، "محمد نبيل امام حسن حسانين" 33 سنة فني بالشركة ومقيم ام خنان ، الحوامدية ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام أتوبيس بسيارة في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن أتوبيس تابع لإحدى الشركات اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي، واصطدم ببعض المارة، وأسفر الحادث عن مصرع مالك محل وأصيب 12 آخرون.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على سائق الأتوبيس المصاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.