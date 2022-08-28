المستشفيات التعليمية: رفع الوعى بالحفاظ على صحة الأم والطفل وتصحيح مفاهيم خاطئة

صرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن المعهد القومى للتغذية يعد صرحا طبيا رائدا من صروح الهيئة، حيث تم إنشاؤه عام 1955 كأول وحدة طبية متخصصة فى صحة الأم والطفل، ودائما ما تحرص الهيئة من خلال المعهد القومى للتغذية على تنظيم الفعاليات المثمرة ضمن الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية، بهدف مساعدة الأمهات على مواجهة التحديات والحد من ممارسة التغذية غير السليمة التى قد تتداخل مع الرضاعة الطبيعية المثلى.

وأضاف د. فوزى لأهمية إيجاد حلول مبتكرة لضمان عدم انقطاع الحصول على هذه الخدمات الأساسية واستمرار حصول الأمهات على المشورة المثلى من خلال زيادة الاهتمام ببرامج الرضاعة الطبيعية، وتحسين ورصد وتنفيذ السياسات التى تضمن تدريب العاملين فى مجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض على تقديم المشورة المثلى للأمهات والأسرة بالكامل، وأهمية استمرار إتاحة المشورة كجزء من خدمات الصحة والتغذية الروتينية التى يسهل الوصول اليها فى أى وقت.

وأضاف وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية أن الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية يحمل هذا العام شعار "الرضاعة الطبيعية.. لنثقف ونتعلم" وانطلاقا من هذا الشعار ستكون الفعاليات التى تنظمها الهيئة من خلال معهد التغذية بمشاركة فعالة ومثمرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل والجمعية المصرية لاستشارى الرضاعة الطبيعية والمجلس القومى للمرأة ومشاركة دولية متميزة من برنامج الغذاء العالمى ( WFP ) ومنظمة اليونسيف.

وأفادت جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية أنه سيتم انطلاق الفعاليات من المعهد، وذلك لكل المتخصصين فى مجال طب الأطفال والأسرة والنساء والتوليد فى أساسيات الرضاعة الطبيعية والمشكلات المتعلقة بها، وكيفية تصحيح المعلومات الخاطئة الشائعة عن الرضاعة الطبيعية، وذلك لرفع الوعى بأهميتها لدى العاملين بالمجال الطبى الذى يقدم الخدمات الصحية للأم والطفل، حيث تبدأ الفعاليات يوم الأحد الموافق 28/8/2022 بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمعهد، ثم ستجوب الفعاليات جميع محافظات الجمهورية من خلال الاستعانة بأكثر من مائة من الاستشاريين والأساتذة فى مجال الرضاعة الطبيعية، كما ستجوب الفعاليات 40 مستشفى منها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بالإضافة للنوادى الاجتماعية والرياضية وأماكن تابعة للمجلس القومى للمرأة حيث تستمر الفعاليات لمدة شهر ونص، وأضافت د. جيهان فؤاد أن الفعاليات تأتى لرفع الوعى لمقدمى الخدمة الصحية عن كيفية علاج المشاكل التى تواجه الطفل والام، ومن المعروف أن هناك تدنيا فى مستويات الرضاعة الطبيعية عند 6 شهور عند 13٪؜ طبقا لإحصائيات البحث الديموجرافى المصرى السابق.