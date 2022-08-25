المستشفيات التعليمية تنظم قافلة طبية فى جراحات الأطفال بمستشفى سوهاج

كتب وليد عبد السلام

نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قافلة طبية متحضصة في جراحات الاطفال بمستشفى سوهاج التعليمي وذلك بالتعاون مع قسم جراحة الأطفال بمستشفى احمد ماهر التعليمي خدمة لأهالى محافظة سوهاج و لرفع كفاءة الطاقم الطبي لمستشفي سوهاج التعليمي وذلك على مدار يومين.

وقال الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة إن الهيئة تواصل العمل على مدار الساعه نحو تحقيق التكامل النموذجي بين وحداتها وتبادل الخبرات بينها ، بحيث تعمل جميعا في تناغم يتسق وما تبذله القياده السياسيه من جهود وما تؤكد عليه من مبادرات تعلي من أهمية صحة أطفال مصر وما يمثلوه من ثروة مصر البشريه القادمه ، تأتي القافلة التدريبية التشغيلية في إطار نهج هيئة المستشفيات والمعاهد التعليميه في نشر الوعي بتخصص جراحة الأطفال وفى إطار تبنيها لحملة "هنعالج ولادنا" والتى تهدف الي مد جسور الثقة والتواصل بين كافة الهيئات و الجهات و الجامعات والقيادات و جعل خدمة المريض هو الهدف الاسمي للعمل الطبي والاستفادة من كوادرها الواعده في نشر العلم و التدريب وانشاء مركز تدريبية و خدمية لخدمة اولادنا.

وأفاد الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بأن القافلة التدريبية لتخصص جراحة الاطفال بمستشفي سوهاج التعليمى تم بالتنسيق الكامل عن طريق المكتب الفنى بالهيئة، ولاقت كل الترحاب من أهلنا بسوهاج ، وتم تذليل كافة العقبات من إدارة المستشفى وتابع: تولي الهيئة اهتماما متزايدا بتنظيم القوافل الطبيه بصعيد مصر من أجل تقديم كل ما هو جديد طبيا لأبناء الوطن بمحافظات الصعيد.

ومن جهته أوضح د. هاني امبابي مدير مستشفي احمد ماهر التعليمي ورئيس القافلة ، أن الفريق الطبي نجح في إجراء ٣٩ عمليه جراحيه من عمليات جراحة التشوهات الخلقيه في الأطفال المتعددة واشتملت القافله علي اجراء جراحات مناظير للأطفال حيث تم اجراء ٦ عمليات بالمنظار منها خصية معلقة وفتق إربي واستئصال زائدة دودية بالمنظار.

كما تم تدريب الاطباء المقيمين الحاصلين علي دورات المناظير في مركز تدريب هيئة المستشفيات والمعاهد التعليميه و كان التدريب عمليا حيث تم اجراء ٣٣ عملية أخرى شملت شفة ارنبية ، إحليل سفلي مرتجع ، التصاق اصابع ، تليف خلقي بالاصابع ، عينة من المستقيم ، كيس رغامي بالرقبة ، ناسور بالرقبه ، فتق اربي ، فتق سري ، خصية معلقة ، استئصال زائدة دودية منفجرة بالمنظار.