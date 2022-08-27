الصحة تكشف أنواع فيروسات الأنفلونزا الموسمية الأكثر انتشارا.. التفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أنواع الأنفلونزا الموسمية التى تنتشر في مصر والعالم، وقالت: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلي أنماط فرعية عديدة، وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الأنفلونزا الأخطر إذ أنه وحدة قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلي سلالتين، وتابعت: فيروسات الانفلونزا الموسمية B,A هما المنتشران بين البشر .

وأوضحت وزارة الصحة، أن لقاح الأنفلونزا متوفر في الصيدليات العامة وفاكسيرا، كما أنه يساهم في خفض معدلات الاصابة بالفيروس .