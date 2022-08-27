اليوم السابع
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الصحة تكشف أنواع فيروسات الأنفلونزا الموسمية الأكثر انتشارا.. التفاصيل

السبت، 27 أغسطس 2022 12:29 م
الصحة تكشف أنواع فيروسات الأنفلونزا الموسمية الأكثر انتشارا.. التفاصيل وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أنواع الأنفلونزا الموسمية التى تنتشر في مصر والعالم، وقالت: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلي أنماط فرعية عديدة، وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الأنفلونزا الأخطر إذ أنه وحدة قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلي سلالتين، وتابعت: فيروسات الانفلونزا الموسمية B,A هما المنتشران بين البشر .
 
وأوضحت وزارة الصحة، أن لقاح الأنفلونزا متوفر في الصيدليات العامة وفاكسيرا، كما أنه يساهم في خفض معدلات الاصابة بالفيروس .
 
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