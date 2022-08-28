الصحة عن مبادرة "التشخيص عن بعد": تحديد 150 مستشفى لاستكمال المنظومة

كتب: أحمد قنديل

علق الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للقطاع الطبى، على إطلاق خدمة "العلاج والتشخيص عن بعد" من خلال التعاون مع وزارات الاتصالات والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى، موضحًا أنه تم إطلاق 150 وحدة بمستشفيات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إجراء العمل الآن على تحديد 150 مستشفى لاستكمال المنظومة.

وقال كمال خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى "عمرو خليل" مقدم برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن المبادرة تستهدف جميع التخصصات عدا الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن المبادرة تراعى فى أولويتها الوصول إلى المناطق النائية وقليلة الحصو لعلى الخدمات الطبية.

وانطلقت المبادرة، بطاقة 150 وحدة للتشخيص، وذلك ضمن الـ 300 وحدة المستهدف إنشاؤها بمختلف محافظات الجمهورية.

وتساهم المبادرة فى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، واستخدام الحلول التكنولوجية فى العلاج، وزيادة فرص المناطق النائية والحدودية فى الحصول على الخدمات الصحية؛ للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.

مبادرة "التشخيص عن بعد" من أبرز المبادرات الرئاسية والتى تهدف إلى توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبى عن بُعد (Telemedicine)، وذلك بالتنسيق بين وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ساهمت فى تشخيص عدد كبير من الحالات المرضية منذ إطلاقها.