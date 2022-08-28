اليوم السابع
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السفير المصرى لدى جوبا يلتقى وزيرة فى حكومة جنوب السودان

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:01 م
السفير المصرى لدى جوبا يلتقى وزيرة فى حكومة جنوب السودان جانب من اللقاء
كتب ـ أحمد جمعة

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التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، الوزيرة "جوسفين لاجو"، وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان القائمة بأعمال وزير الموارد المائية والري، حيث تطرق اللقاء إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بجانب تبادل الرؤى حول موضوعات الموارد المائية والري.

 

أكدت الوزيرة الجنوب سودانية خلال الاجتماع على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية على المستويين الشعبي والرسمي، وقام الطرفان باستعراض شامل لمشروعات التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بجانب التأكيد على أهمية استمرار تنفيذ هذه المشروعات، وخاصةً في ضوء تطلع جنوب السودان لجذب المشروعات الزراعية المشتركة بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين.

 

من جانبه، نقل السفير "عبد القادر" الدعوات الموجهة للوزيرة "لاجو" للمشاركة في عدد من المؤتمرات الإقليمية والإفريقية التي ستقوم مصر باستضافتها خلال الفترة المُقبلة، وهو ما أعربت الوزيرة الجنوب سودانية معه عن التطلع لتلبية هذه الدعوات.

 

 


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