اليوم السابع
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الداخلية تضبط 145 طن مواد خام منظفات مغشوشة

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:34 ص
الداخلية تضبط 145 طن مواد خام منظفات مغشوشة مواد خام منظفات - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملة مكبرة إستهدفت المصانع والمخازن غير المرخصة بنطاق مديرية أمن المنوفية.. حيث أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (6 مصانع، مخزن) يتم خلالها إنتاج وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعى والمواد الغذائية والمنظفات والجلود المغشوشة والمقلدة والمصُنعة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون ترخيص تمهيداً لطرحها بالأسواق.
 
وبلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (145,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمطهرات ومنظفات منزلية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول- 31,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مُعدة للتداول- 2000 إسطوانة أوكسجين طبى معبأة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية ومُعدة للتداول- 8 طن مواد خام ومنتج نهائى لمركزات وإضافات أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية مُعبأة ومُعدة للتداول- 1000 طن جلود مختلفة الأنواع مدبوغة مخالفة للإشتراطات البيئية).
 
 

شرطة المسطحات

وزارة الداخلية

الغش التجارى

الامن العام



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