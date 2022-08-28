وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "أن قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي قاد عملية (الإرادة الصلبة) بمرحلتها السادسة والتي أسفرت عن تدمير 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي وضبط 46 عبوة ناسفة وقذائف وقنابل هاون وصواريخ وأسلحة متعددة أخرى".