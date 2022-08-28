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أعلن الجيش العراقى، اليوم السبت، تدمير 3 أوكار لـ "داعش" الإرهابي وضبط نحو 50 عبوة ناسفة في كركوك.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "أن قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي قاد عملية (الإرادة الصلبة) بمرحلتها السادسة والتي أسفرت عن تدمير 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي وضبط 46 عبوة ناسفة وقذائف وقنابل هاون وصواريخ وأسلحة متعددة أخرى".

يذكرأن، استنكرت وزارة الخارجية العراقية، الحادث الذي طال سيارة دبلوماسيَّة تابعة للسفارة الأستراليّة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنها "تستنكرُ الحادث الذي طال سيارة دبلوماسيَّة تابعة للسفارة الأستراليّة في بغداد، ولم يُسفِر عن إصابات".

وأعربت عن تضامنها مع الجانب الأستراليّة، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات، لحماية كوادر ومباني البعثات الدبلوماسية وتيسير عملها بما يعزز أواصر العمل المشترك.