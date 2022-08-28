التحفظ على 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 5 أطنان أعلاف عبارة عن بنجر مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل مصنع بدون ترخيص قبل تداولها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات، بتهمة حجب سلع لرفع سعرها والتربح منها.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع للأعلاف بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، لحيازة كمية من الأعلاف مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق بقصد التربح منها.

تمت مداهمة المصنع، وألقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 100 شيكارة علف بنجر بدون بيانات، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، وذلك بإجمالى 5 أطنان بنجر بدون بيانات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.