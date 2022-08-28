التحفظ على 2800 لتر سولار تم تجميعه داخل مخزن بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2800 لتر سولار تم تجميعه داخل مخزن، أثناء تجميعه بدون تصريح من الجهات المختصة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن بمحافظة الإسكندرية، لحيازة كمية من السولار المدعم بقصد بيعه فى السوق السوداء.

تم مداهمة المخزن والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 2800 لتر سولار معبأة داخل عدد من الجالونات الممتلئة بأنواع الوقود، تم تجميعه بدون تصريح من الجهات المختصة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.