اليوم السابع
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إحالة أوراق متهم للمفتى تعدى على ابنته المعاقة في الإسكندرية

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:46 م
إحالة أوراق متهم للمفتى تعدى على ابنته المعاقة في الإسكندرية جنايات الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير الجنايات أحمد السيد، إحالة أوراق المتهم " ع.ال.إ" نباش إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالتعدى على المجني عليها "ن.ع.ال". 
 
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12737 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على نجلته بمحل سكنهم بدائرة القسم.
 
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، قيام المتهم" ع.ال.إ" نباش بلاستيك وكرتون بالتعدي على نجلته " ن.ع .ال" 23 سنة عدة مرات علي فترات متباعدة حال كونها من ذوي الإعاقة ، وهو من المتولين تربيتها وملاحظتها، بأن استغل صغر سنها، وقام بالتعدي عليها ، وعقب ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي حددت جلسة 17 سبتمبر القادم للنطق في الحكم بإعدامه.
 
 
 

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