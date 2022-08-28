التحفظ على أدوية أسنان قبل تهريبها من الخارج عبر مطار برج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على كمية من الأدوية قادمة من أبو ظبي، قبل تهريبها من مطار برج العرب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكن رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي، ومدير عام الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كشفت التحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبى، على رحلة طيران خطوط شركة العربية، اشتبه من رجب بحيري رئيس الوردية ومحمود الشيشيني مأمور الحركة في الراكب ا.ا، مصرى الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أجاب النفي.

علي الفور تم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تم تأكيد صحة الاشتباه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا وتبين وجود 2 كيس شفاف اللون به قطع معدنية صغيرة الحجم فضي اللون خاصة بطب الأسنان مدون على الكيس 1st buccal tubes 0.022 roth monoblock 10000pcs/bag بوزن إجمالي 3 كجم قائم تقريبا، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و600 ألف جنيه، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 33 لسنة 2022.