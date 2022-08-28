البدء فى إنشاء 4 أسواق حضارية ومواقف سرفيس بمدينة كوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

أكد شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، أنه تم البدء فى تنفيذ مشروعات لإنشاء مواقف وسويقات بقرية الكفور المتاخمة للمدينة لشرق وغرب.

وأشار رئيس المدينة خلال بيان صحفى، إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء زيارته الأخيرة لمدينة كوم أمبو بتفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية ، والإشغالات والباعة الجائلين، لتحقيق أعلى معدل من انسياب الحركة المرورية، وذلك تمهيداً لإعادة تخطيط شوارعها ومداخلها ومخارجها بالشكل الحضارى الذى يليق بها كأحد أهم المقاصد السياحية والمراكز التجارية والصناعية بالمحافظة.

وأضاف شوقى مصطفى، أنه مخطط إنشاء عدد 2 أسواق حضارية بالكفور للحد من ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات على مساحة 29 ألف م2، وبتكلفة إجمالية 42 مليون جنيه ، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مجمع مواقف سيرفيس سعة كل منهما 240 سيارة ميكروباص.

وأوضح شوقى مصطفى بأن تكلفة ألـ 4 مشروعات للأسواق والمواقف الجديدة تصل إلى 70 مليون جنيه منها قيام المحافظة بشراء الأراضى التي تم تخصيصها لهذه المشروعات بقيمة 23 مليون جنيه ، بجانب 47 مليون جنيه تكلفة إنشائها ، مؤكداً على أن ذلك يتواكب مع إعطاء المحافظ مهلة اخيرة لسائقى السيرفيس بواقع 6 أشهر لإحلال وتجديد سيارات الميكروباص بسيارات الربع نقل ( الكبود ) لتخفيف المعاناة عن المواطنين بتوفير وسائل نقل حضارية ، وأيضاً لإضفاء الشكل الجمالى للمدينة .