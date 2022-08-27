محافظ أسوان: طرح مشروع توسعات مجمع مواقف سيارات السيرفيس بنصر النوبة

تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان، جهودها لدفع العمل بالمشروعات الجارية سواء على مستوى المدن أو داخل القرى والنجوع والتوابع من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذًا لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان أثناء متابعته الميدانية للمشروعات الجارية.

وأكد صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، أنه تم طرح مشروع التوسعات لمجمع مواقف سيارات السيرفيس خلف العمارات السكنية بالمدينة على مساحة ألفين م2 ، وبتكلفة 1.7 مليون جنيه لتصل مساحته الإجمالية إلى 4 ألاف م2 ، وليستوعب حوالى 140 سيارة بجميع خطوط سير نقل الركاب على مستوى المركز، كما يضم العديد من الخدمات من البوفية ودورات المياه للرجال وأخرى للسيدات، بجانب حجرة خاصة بحارس الأمن ليكون بذلك واجهة حضارية وجمالية تخدم أهالى قرى ومدينة ومركز نصر النوبة على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أنه تم التعاقد أيضاً مع إحدى الجهات المختصة لإنشاء مبنى الوحدة المحلية الجديد بجوار المركز التكنولوجى على مساحة 600 م2 عبارة عن أرضى ودورين علوى ، وبتكلفة 9 مليون جنيه وذلك من أجل الإرتقاء بالخدمات الجماهيرية لأهالى مدينة وقرى نصر النوبة، موضحا بأنه فى نفس الوقت جارى تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمتوسط 15 طن يومياً لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.