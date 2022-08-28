اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البحرية الأمريكية: سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان

الأحد، 28 أغسطس 2022 08:17 ص
البحرية الأمريكية: سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان البحرية الأمريكية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت البحرية الإمريكية، اليوم الأحد، عن عبور سفينتان حربيتان أمريكيتان مضيق تايوان ، للمرة الأولى منذ زيارة بيلوسي في أول خطوة من نوعها منذ أن أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة في محيط الجزيرة.

وقالت البحرية، في بيان أوردته قناة " الحرة " الأمريكية ، أن عبور السفينتين "يثبت التزام الولايات المتحدة من أجل منطقة حرة مفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ".

وكان مسؤولين أمريكيين قالوا في وقت سابق أمس السبت إن سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية ستعبران المياه الدولية في مضيق تايوان، في أول عملية من نوعها منذ تصاعد التوتر مع الصين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

 


البحرية الأمريكية

مضيق تايوان

الولايات المتحدة

المحيط الهادى



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