الأوقاف: انطلاق الأسبوع الثقافى السادس بعنوان "أمانة الكلمة" بـ10 محافظات

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت وزارة الأوقاف ، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي السادس بعشر محافظات تحت عنوان: "أمانة الكلمة ومسئوليتها" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وفى مديرية أوقاف القاهرة، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، حاضر فيه الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، والدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، وقدم له بهاء عبادة المذيع بإذاعة القرآن الكريم، والقارئ الشيخ محمود الخشت قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد السوهاجي مبتهلًا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العباسي، حاضر فيه الدكتور محمد المتولي علي فاضل وكيل كلية الدراسات الاسلامية بنات بورسعيد، والشيخ جمال فتحي عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، وقدم له الشيخ حمادة العنتبلي مفتش بمديرية أوقاف بورسعيد، والقارئ الشيخ أحمد الجميل قارئًا، والمبتهل الشيخمحمد أبو المعاطي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح، حاضر فيه الدكتور إبراهيم عبدالرازق ويح وكيل كلية أصول الدين جامعة الأزهر بطنطا، والشيخ عطا بسيوني وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، وقدم له الدكتور عبد القادر سليم، والقارئ الشيخ قطب الطويل قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد قطب الطويل مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلاب بالمنصورة، حاضر فيه الدكتور حسين الشربيني أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة، والشيخ صفوت نظير المرسي مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والقارئ الشيخ أحمد عبد الحكم قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد عاصم مبتهلًا، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بمطروح، حاضر فيه الشيخ سعيد أحمد شكر إمام وخطيب ومدرس، والشيخ على حامد الرفاعي إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ أنور بسيوني، والقارئ الشيخ عبدالرحمن السعيد محفوظ قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد عادل فرج مبتهلًا، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، حاضر فيه الدكتور حمدي أحمد سعد وكيل كلية الشريعة بطنطا، والشيخ يحيى محمد محمد مدير الدعوة، وقدم له الشيخ فتحي عبد الفتاح مدير إدارة بندر أول، والقارئ الشيخ محمد منجود قارئًا، والمبتهل الشيخ رمضان معوض مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإسماعيلي بمدينة الإسماعيلية، حاضر فيه الدكتور رجب عبدالحميد عودة أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، وقدم له شادي إبراهيم المذيع بإذاعة القنال، والقارئ الشيخ الباز عبدالرحمن سلامة قارئًا، والمبتهل الشيخ إبراهيم عيسى مبتهلًا، بحضور الدكتور محمد عبد المعبود مدير الدعوة، والشيخ السيد عطية مدير المتابعة، والشيخ محمد كحتت مدير إدارة أوقاف الإسماعيلية، والشيخ مصطفى البحطيطي إمام المسجد، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الأقصر، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد يوسف بالكرنك، حاضر فيه الدكتور حسين محمد عبدالمطلب، والشيخ سيد محمد عبد الدايم، وقدم له الشيخ مبارك محمد، والقارئ الشيخ مبارك علي محمد قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف سوهاج، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، حاضر فيه الدكتور سعد خلف عبد الوهاب مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والشيخ عبد العاطي عبد الرحمن مزيد مدير إدارة أوقاف بندر سوهاج، وقدم له الشيخ محمد السيد عبد الفتاح، والقارئ الشيخ أشرف محمد عبد العال قارئًا، والمبتهل الشيخ صفوت على أحمد رشوان مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصداقة، حاضر فيه الدكتور محمد عبدالفتاح النجار، والشيخ إبراهيم سعد شويرب، وقدم له الشيخ محمد محمود فايد، والقارئ الشيخ سيد محمود فايد قارئًا، والمبتهل الشيخ قطب علي المالكي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.