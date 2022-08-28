أوقاف الأقصر تطلق الأسبوع الثقافى بمسجد السيد يوسف الحجاجى في الكرنك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الأول بمسجد السيد يوسف الحجاجى بكورنيش النيل، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، على قيام الوزارة باعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافى الأول بمسجد العارف بالله السيد يوسف الحجاجى بكورنيش النيل بالكرنك بوسط مدينة الأقصر، وتستمر لمدة 5 أيام مقبلة، حيث حاضر فى اليوم الأول كل من الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، والدكتور حسين محمد عبدالمطلب، وكان قارىء الحفل والمبتهل فضيلة الشيخ مبارك على إمام مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، ومقدم الحفل فضيلة الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية، وإمام مسجد السيد يوسف فضيلة الشيخ محمد عبيد.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل أوقاف الأقصر، أنه كان عنوان الحديث فى الليلة الأولى "حاجة الناس إلى الدين ومحاسبة النفس"، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يعم على مصر الحبيبة الخير والفلاح.

وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن التجهيز لانطلاق فعاليات مجلس الإقراء الأول في مسجد النور بمدينة طيبة الجديدة، بدءاً من يوم 29 أغسطس الجارى، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.



حضور فعاليات الأسبوع الثقافى الأول بمسجد السيد يوسف



فعاليات الأسبوع الثقافى الأول بمسجد السيد يوسف



أوقاف الأقصر تنطلق فى فعاليات الأسبوع الثقافى الأول



الأسبوع الثقافى الأول بمسجد السيد يوسف الحجاجى بالكرنك