الأمم المتحدة: مخيم الزعتري أحد أكبر المخيمات في العالم ورمز لأزمة اللاجئين

كتبت : هند المغربي

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن مخيم الزعترى يعد أكبر مخيم للاجئين فى الشرق الأوسط وأحد أكبر المخيمات فى العالم ورمزا لأزمة اللاجئين السوريين التى طال أمدها، مشيرة إلى أنه أسهم فى إنقاذ آلاف الأرواح، وتوفير فرص اقتصادية للأردنيين والسوريين على حد سواء.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، تحيى وكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا اللاجئين هذه الأيام الذكرى العاشرة لإنشاء مخيم الزعترى فى الأردن، والذى يعد موطنا مؤقتاً لنحو 80 ألف لاجئ سوري.

ووفق إحصاءات مفوضية اللاجئين، يضم المخيم الآن 32 مدرسة و58 مركزا مجتمعيا وثمانية مرافق صحية تعمل جنبا إلى جنب مع الدفاع المدنى والشرطة المحلية.

ودعت مفوضية شؤون اللاجئين جميع الجهات الفاعلة إلى العمل معا لإيجاد حلول طويلة الأجل لجميع اللاجئين السوريين فى الأردن وخارجه، ودعم قدرتهم على التكيف إلى حين التوصل إلى حلول لهم.