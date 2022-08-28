إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسى ببورسعيد تمهيدًا لإنهاء أزمة الانقطاع.. صور

بورسعيد - محمد فرج

قال الدكتور كمال النحاس، رئيس قطاع المياه بهيئة قناة السويس إنه حدث كسر مفاجئ فى خط مياه الشرب الرئيسى ببورسعيد والكائن أمام مركز شباب القابوطى بحى الضواحى، والذى يقوم بامداد جميع أحياء بورسعيد والتى تأثرت بغلق جميع المحابس المؤدية لموقع الكسر لإحتواء الأزمة.

وأكد "النحاس"، قى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن جميع الجهات المعنية وطوارئ المياه بقناة السويس تشارك فى أعمال الحفر والكشف عن التلفيات للتدخل السريع للإصلاح والإحلال حتى نتمكن من إعادة ضخ المياه واعادة الشئ لأصله، لافتا إلى أن الخط يصل إلى 800 ملى وأن هناك لجنة فنية للوقوف على الأسباب التى أدت إلى كسر خط مياه الشرب الرئيسى بهذه المنطقة .

وتابع: أن طوارئ المياه بهيئة قناة السويس تعمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من عملية الإصلاح والإحلال وضخ المياه إلى المناطق التى تاثرت بانقطاع المياه خلال ساعات معدودة.

ومن جانبها أكدت هالة أبو العز رىيس حى الضواحى لـ"اليوم السابع" أنها تتابع الموقف والإصلاح من مكان" الحدث بالتعاون مع طوارئ المياه بقناة السويس وسيارات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية وإدارة الأزمات والكوارث بحى الضواحى والإدارة الهندسية وإدارة المرور لتسيير حركة السيارات بموقع الحدث.

وتابعت بأنه من المنتظر ضخ مياه الشرب بعد عملية الإصلاح والإحلال التى قاربت على الإنتهاء تمهيداً لإعادة فتح المياه واعادة الشئ لأصله وإحتواء الأزمة.



كسر خط مياه الشرب الرئيسى بحى الضواحى ببورسعيد (5)



كسر خط مياه الشرب الرئيسى ببورسعيد



كسر خط مياه الشرب الرئيسى بحى الضواحى ببورسعيد (2)



كسر خط مياه الشرب الرئيسى بحى الضواحى ببورسعيد (3)