إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين في بنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف.

ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلي المستشفي وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وفرض كردونًا أمنيًا حول القرية لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط طرفي المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف المصابين في المشاجرة وهم؛ عفاف.ع.م، 50 عامًا، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج و جروح و كدمات، نصار.أ.م 29 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتحاج وجروح وكدمات، رمضان.خ.م 39 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج و جروح و كدمات، كرم.ع.م 41 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج و جروح و كدمات يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف الجامعي، وتم ضبط طرفي المشاجرة وحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.