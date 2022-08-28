إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالعجمي غرب الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت منطقة القويرى بالعجمى غرب الإسكندرية، حريق شقة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى العجمى العام لتلقيهم العلاج اللازم.

كان اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويرى بالهانوفيل غرب.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية، ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمى، لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة، وباشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق، تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.