إصابة سيدتين بحروق فى انفجار شعلة غاز بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيبت سيدتان بمحافظة الشرقية، بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، إثر انفجار شعلة غاز بهما، وتم نقلهما إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة مستشفى ههيا للحروق، بوصول "هانم م ص" 65 عاما ربة منزل مقيمة هرية مركز الزقازيق مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة والزراعين، و"رضا م ج" 35 عاما مصابة بحروق من الدرجة الأولى باليدين، وتم تقديم الاسعافات الاولية لهما، وتبين حدوث إصابتهما إثر انفجار شعلة غاز بهما، وتم حجزهما بالمستشفى وتقديم العلاج اللازم لهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.