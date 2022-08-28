اليوم السابع
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إزالة 671 حالة تعد على أراض أملاك دولة وزراعية منذ بدء الحملات بالمنيا.. صور

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:29 م
إزالة 671 حالة تعد على أراض أملاك دولة وزراعية منذ بدء الحملات بالمنيا.. صور جانب من الحملة
المنيا- حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ 671 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراض أملاك دولة، والتي تستمر في الفترة من 13 أغسطس وحتى 1 سبتمبر القادم، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وتنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

 

وفى هذا السياق، استعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الازالة، مشيراً الى انه تم ازالة 652 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 42337 متر مربع، و 19 حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط و20 سهم، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحاً عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة

أسامة القاضي

محافظ المنيا

أراضى

املاك الدولة

وزير التنمية المحلية



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