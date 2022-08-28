مشروعات حياة كريمة تزين قرى العدوة بالمنيا.. والتعليم والصحة والمياه أولوية

المنيا - حسن عبد الغفار

من الجنوب إلى الشمال عمل متواصل لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى، الذى تشهده محافظة المنيا، ومن بين المراكز التى تشهد مشروعات فى 19 قطاعا هو مركز العدوة شمال محافظة المنيا، ومن أبرز القطاعات، قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والصرف الصحى وغيرها من المشروعات وفى مقدماتها مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية، وتضم محافظة المنيا 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وقد تم إدراج مركزي "بني مزار، وسمالوط، في المرحلة الثانية للمبادرة.

وقال محمد زايد احد شباب قرية كفر عبد الخالق التابعة للمركز إن القرية تشهد مشروعات هامة كانت حلم للمواطنين وفى مقدمتها، وحدة طب الأسرة التى يتم انشاؤها على مساحة 1424 متر وتخدم 8732 نسمة، بالإضافة الى وحدة تنمية الاسرة والطفولة.

وأضاف محمد أننا نشهد العمل يجرى فى كثير من القرى وليس كفر عبد الخالق فحسب ففى قرية بني عامر يجرى أنشاء مجمع الخدمات والذى يقام على مساحة 900م ويخدم 9 آلاف نسمة تقريبا، بالإضافة الى المجمع الزراعي والذى تم انشاؤه على مساحة 530 م ويخدم 9 آلاف نسمة تقريبا.

أما سيد مبروك احد المزارعين بمركز العدوة قال أن مدرسة قرية الحهاد الاعدادية اصبحت صرحا نفخر به، وطالما كنا ننادى بذلك حتى تنتهى مشكلة تكدس الطلاب الا ان أحد لم يسمعنا ومع مبادرة حياة كريمة، انطلقت احلامنا الى الواقع وكانت المدرسة من المطالب الاولى وبالفعل تم الانتهاء منها بشكل كامل فى فترة وجيزة جدا وبتكلفة كبيرة تصل الى 10 مليون جنيه، وأضاف ليس ذلك فحسب بل هناك فى قرية الجهاد 4 تشهد إحلال وتجديد وحدة الإسعاف على مساحة 215 م، و كذلك وحدة التضامن الاجتماعي على مساحة 600متر ووحدة تنمية الأسرة على مساحة 1900متر .

أما خليفة محمد أحد اهالى العدوة قال، شكرا للرئيس على ما يحدث من مشروعات عملاقة متنوعه فى كافة القرى، حيث لا تخلو قرية من مشروع أو أكثر وخاصة فى مجال محطات المياه والصرف الصحى، ووحدات الاسعاف.

وأشار خليفة إلى أن أهم تلك المشروعات والتى تم الاعلان عن تكلفتها، ما يحدث بقرية زاوية برمشا التابعة للمركز، والتى تشهد إنشاء محطة معالجه الصرف الصحي على مساحة 13 فدانا بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه، وفى قرية عطف حيدر يجرى إنشاء المجمع الزراعى والحدة الصحية بتكلفه 40 مليون جنيه، ومجمع الخدمات ومحطة رفع المياه بتكلفة 55 مليون جنيه.

أما إبراهيم حسين أحد الأهالي بالمركز قال إن قرى المسيد وبنى وركان تشهد ايضا الكثير من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهى مشروعات هامة طال انتظارها تحققت فى وقت قياسى جدا ومنها الوحدة الصحية و احلال وتجديد مدرسه بني وركان الإعدادية وتنفيذ قواعد المحولات الخاصة بالإنارة .

ولفت إلى أن كل قرى مركز العدوة من الشرق الى الغرب تشهد الكثير من المشروعات وايضا منها مشروعات تأهيل وتبطين الترع الذى قضى على مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الترع بل حول شكل القرية فى مركز العدوة الى لوحة جمالية ونقول شكرا للرئيس على مبادرة حياة كريمة وهذا ما تشهده قرية بان العلم من اعمال تبطين ترعه بان العلم فرع ساقولا وكذلك شد اسلاك الكهرباء بالقرية.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المشروعات الجارية تتم فى 19 قطاع وتنوعت بين مجمعات الخدمية والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والأبنية التعليمية وغيرها من المشروعات وان تلك المشروعات تهدف الى تحسين مستوي معيشة 3 ملايين مواطن بالقرى المستهدفة بإجمالي 3476 مشروعا وبتكلفة حوالي 24.7 مليار جنيه.



احد المشاريع



حياة كريمة بالمنيا



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مشروعات حياة كريمة تزين قرى العدوة بالمنيا