إزالة تعديات على 52.5 فدان أراض زراعية بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بالدقهلية، حملة على مزارع الأسماك، والتى تسببت فى تبوير 52.5 فدان من الأراضى الزراعية، وتحويلها لمزارع سمكية بغرض الربح وبالمخالفة مع القانون.

وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للتصدى للتعديات بكافة أشكالها.

وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدى لها، وتطبيق القانون، بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار"جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، فى ازالة التعديات على الأرض الزراعية، باقامة مزارع سمكية عليها بنطاق منطقة قلابشو، بالمخالفة مع القانون.

وأوضح محمد عبد الباقى، رئيس مركز ومدينة بلقاس، انه فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الزراعة، المتمثله فى جمعيات الاستصلاح الأراضى، التابعة للمراقبة العامه للتعاونيات بالدقهلية، وبالتعاون والتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة بلقاس، فقد تم تنفيذ حمله مكبره، لإزالة التعديات على أرض جمعية السلام، بنطاق الوحده المحليه بقلبشو، حيث تم إزالة مزارع سمكيه على مساحة 52.5 فدان، مقامة بالمخالفة للقانون بجمعية السلام لاستصلاح الأراضى الزراعية، بنطاق الوحدة المحلية بقلبشو، واضاف رئيس المركز أن ذلك يأتى للحد من استنزاف المياه، والحفاظ على الرقعة الزراعيه، مؤكدا انه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار الحملات والتعاون بين الأجهزة التنفيذية، داخل المحافظة، وذلك للحفاظ على الرقعة الخضراء، وضبط المخالفين وتنفيذ القانون.



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