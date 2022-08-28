إحالة موظفة إلى المحاكمة لاتهامها بتهديد طليقة زوجها بنشر أمور خادشة للحياء

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة، موظفة بهيئة التأمين الصحي، للمحاكمة، لاتهامهما بتهديد طليقة زوجها بنشر أمور خادشة للحياء والطعن في عرضها وشرفها، حال عدم تنازلها عن كافة الحقوق الشرعية من طليقها زوج المتهمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة هددت المجنى عليها "و.ع" عبر تطبيق التواصل الاجتماعي، بفضحها ونشر أمور خادشة للحياء حال عدم تنازلها عن حقوقها الشرعية من طليقها زوج المتهمة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة هددت المجنى عليها عبر اتصال هاتفى بألفاظ نابية وطعنت فى شرفها، و استخدمت حسابها الشخصي على تطبيق الكتروني الواتس أب بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة و تعمدت ازعاج ومضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.