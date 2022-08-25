أوقاف الأقصر تطلق مجلس الإقراء الأول فى مسجد النور بمدينة طيبة.. اعرف فعالياته

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن التجهيز لانطلاق فعاليات مجلس الإقراء الأول في مسجد النور بمدينة طيبة الجديدة، بدءاً من يوم 29 أغسطس الجارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، فى بيان صحفى، عن قيام الوزارة باعتماد وإطلاق مجلس الإقراء الأول بمسجد النور فى مدينة طيبة الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين المقبل 2022/8/29، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق 18 مجلس إقراء على كبار العلماء، الأسبوع المقبل، وذلك فى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات شرائح المجتمع.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تم توزيع 300 زى أزهرى و100 عمامة أزهرية للأئمة والدعاة للمرة الثانية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام الكبير بالأئمة، وذلك من ناحية توفير الزى الأزهرى لهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من منطلق إيمان الوزارة بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التي ينطلق منها الداعية، تستعد المديرية عن قرب بدء المديرية عقد سادس الدورات التدريبية فى برنامج الإرشاد النفسي وعلم الإجتماع، ويبلغ عدد المشاركين فى هذا البرنامج 50 إمام، وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2022/9/5 م ولمدة ثلاثة أيام، حيث تأتي هذه الدورة التدريبية كسادس ثمرات توقيع مديرية أوقاف الأقصر بروتوكول التعاون مع جامعة الأقصر، وذلك يوم الخميس الموافق 2021/1/14 حيث يهدف هذا البروتوكول فور تنفيذه إلى إثراء فكر الأئمة بالمديرية.