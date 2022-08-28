أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة فتاة مجهولة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة مجهولة، بطريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة مركز شرطة الخانكة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بالعثور على جثة فتاة مجهولة في العقد الثالث من العمر، بطريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة فتاة مجهولة، في العقد الثالث من العمر، على جانب طريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة المركز، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزتها على ثمة أوراق تفيد في تحقيق الشخصية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق.