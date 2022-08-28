اليوم السابع
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أسعار الأسماك تواصل الاستقرار فى الأسواق والبلطى بـ 27 جنيها

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:00 ص
أسعار الأسماك تواصل الاستقرار فى الأسواق والبلطى بـ 27 جنيها سمك ارشيف
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار السمك اليوم الاحد 28-8-2022، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 27 و33 جنيهًا بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 20 و25 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها وقشر البياض ما بين 75 و105 جنيهات.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات من 60 إلى 90 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 40 إلى 200 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 76 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو مقاس 2 فتراوحت أسعاره ما بين 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.

 

 

 


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