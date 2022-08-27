715 مليون جنيه زيادة في رؤوس أموال شركات البورصة خلال شهر أغسطس

كتب هانى الحوتى

رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 8.2 مليار جنيه منذ بداية العام بعد زيادة 33 شركة رأسمالها بقيمة 1.755 مليار جنيه خلال يناير، و806 ملايين جنيه خلال فبراير، و1.7 مليار جنيه خلال مارس، و7 ملايين جنيه خلال أبريل، و138 مليون جنيه خلال مايو، و1672 مليون جنيه خلال يونيو، و1.4 مليار جنيه خلال يوليو، و715 خلال شهر أغسطس.

وخلال الأسبوع الماضي، رفعت شركة دايس للملابس الجاهزة، رأس مالها من 530 مليون سهم إلى 1.786 مليار سهم بقيمة 251.3 مليون جنيه.

وضمت قائمة الشركات التى رفعت رأسمالها كلًا من العربية للصناعات الهندسية، وبي أي جي للتجارة، الأولى من 166.6 مليون سهم إلى 222.1 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون جنيه، والثانية من 150.8 مليون سهم إلى 328.1 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون جنيه.

ورفعت شركات بنك فيصل الإسلامى المصرى بالجنيه، بنك فيصل الإسلامى المصري-بالدولار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى العربى، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، رأسمالها، من 179.3 مليون سهم إلى 2.15.2 مليون سهم بقيمة 573.3 مليون جنيه للأولى، ومن 326.9 مليون سهم إلى 392.3 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون جنيه للثانية، ومن 72 مليون سهم إلى 100.8 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون جنيه للثالثة، ومن 24.2 مليون سهم إلى 57.7 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون جنيه للرابعة.

كما رفعت شركة العبور للاستثمار العقارى رأسمالها من 5.9 مليون سهم إلى 17.6 مليون سهم بقيمة 58.8 مليون جنيه، شركة النصر للأعمال المدنية رأسمالها من 14.6 مليون سهم إلى 20 مليون سهم بقيمة 26.8 مليون جنيه، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية من 220 مليون سهم إلى 290.4 مليون سهم بقيمة 704.3 مليون جنيه، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات من 4 ملايين سهم إلى 20 مليون سهم بقيمة 16 مليون جنيه، ورفعت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة من 2.353 مليون سهم إلى 3.058 مليون سهم بقيمة 705.9 ألف جنيه، وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، من 1.7 مليار سهم إلى 3.3 مليار سهم بقيمة 800 مليون جنيه.

وخلال شهر أبريل، رفعت 6 شركات رأسمالها بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهم أسمنت سيناء من 68.1 مليون سهم إلى 133.1 مليون سهم بقيمة 650.1 مليون جنيه، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى - باندا" من 160 مليون سهم إلى 290 مليون سهم بقيمة 130 مليون جنيه، البنك التجارى الدولى (مصر) من 1.97 مليار جنيه إلى 1.982 مليار جنيه بقيمة 122.7 مليون جنيه.

كما رفعت شركات المنصورة للدواجن رأسمالها من 406 مليون سهم إلى 487.2 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون جنيه، والبنك المصرى الخليجى من 422.7 مليون سهم إلى 453.1 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون جنيه، والدلتا للتأمين من 31.5 مليون سهم إلى 87.5 مليون سهم بقيمة 224 مليون جنيه.

ورفعت شركة أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، رأسمالها بقيمة 35.6 مليون جنيه لترتفع عدد الأسهم من 1.8 مليار سهم إلى 1.84 مليار سهم، وابن سينا فارما من 960 مليون سهم إلى 1.12 مليار سهم بقيمة 40 مليون جنيه، والقابضة المصرية الكويتية من 675.6 مليون سهم إلى 679.8 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون دولار.

ورفعت شركات القاهرة للزيوت والصابون من 390 مليون سهم إلى 2.34 مليار سهم بزيادة بقيمة 195 مليون جنيه، والمجموعة المالية هيرميس القابضة من 973.1 مليون سهم إلى 1.167 مليار سهم بقيمة 973.1 مليون جنيه، والشمس للإسكان والتعمير من 181.5 مليون سهم إلى 226.9 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون جنيه.

ورفعت شركتا بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، القابضة المصرية الكويتية، رأسمالها بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، من 15 مليون سهم إلى 15.75 مليون سهم بقيمة 7.5 مليون جنيه للأولى، ومن 694 مليون سهم إلى 700 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه للثانية.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة فى رؤوس أموالها بلغت 20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.