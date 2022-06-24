رئيس مصلحة الجمارك: نستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركى

كتب - أحمد يعقوب

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على مد أواصر التعاون مع مصلحة الجمارك بكوريا الجنوبية، وتعزيز آليات التواصل لتعميق الاستفادة من الخبرات الكورية فى التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الجمركية من حيث تعزيز الحوكمة، وتبسيط وميكنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.

وقال، فى لقائه مع رئيس مصلحة الجمارك بكوريا الجنوبية على هامش مشاركتهما فى اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسيل، إننا نتطلع لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات فى مجال تطوير وميكنة المنظومة الجمركية والتوسع في الحلول التكنولوجية ونظام الفاعل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي في تدريب الكوادر البشرية، وتوطين التجارب المتميزة العالمية فى إدارة المخاطر، والتخلص من الراكد والمهمل، لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

أبدى رئيس مصلحة الجمارك بكوريا الجنوبية يوون تايسيك، حرصه على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين؛ بما يُسهم في الحد من المخالفات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة.