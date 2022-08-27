5 مشروعات كبرى جديدة لشركة أبو قير للأسمدة أبرزها مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك

كتب هانى الحوتى

تعتزم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنشاء 5 مشروعات ضخمة لتحقيق نمو مستدام ومتنوع، فضلًا عن التوسع في أعمال الشركة وتعزيز تواجدها، وتضم قائمة المشروعات، وهم:



1- الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته المساهمة في مشروع لإنتاج مليون طن/عام ميثانول و400 ألف طن/عام أمونيا (كمرحلة أولى) والمزمع إقامته ب المساهمة في مشروع لإنتاج مليون طن/عام ميثانول و400 ألف طن/عام أمونيا (كمرحلة أولى) والمزمع إقامته ب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بمساهمة كل من شركة أبو قير للأسمدة (35%) وشركة حلوان للأسمدة (35%) وشركة الأهلي كابيتال القابضة (30%)، حيث تم توقيع عقد أرض المشروع بمساحة 2 مليون متر مربع، وتم التعاقد مع شركة الأهلي كابيتال القابضة للعمل كمستشار مالي للمشروع ليتولى تدبير التمويل اللازم للمشروع، والمخطط تمويله بواقع 70% قروض بنكية و30% تمويل ذاتي، وفي انتظار تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع في ضوء المستجدات المحلية والعالمية.



2- مشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبو قير (3) استثمار حوالي 80-100 مليون دولار من خلال قرض سيتم تدبيره بواسطة بنك الكويت الوطني-مصر لتنفيذ مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع يوريا أبو قير (3) من 1925 طن/يوم إلى 2370 طن/ يوم من اليوريا المحببة، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية والتصميمات الهندسية الأولية، وقد تم طرح كراسة الشروط والمواصفات على مقاولي العموم المؤهلين، وتم فض المظاريف وجاري الدراسة الفنية للعروض المتقدمة من كل من شركة Thyssenkrupp وشركة Technimont.



3- المشروع المزمع إنشاءه على الأرض الشاغرة بشركة راكتا تم الانتهاء من تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع من خلال شركة Nexant وعليه وافق مجلس إدارة الشركة على السير في إجراءات إنشاء شركة لإدارة المشروع بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار لإقامة مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم ومصنع لإنتاج حامض الكبريتيك بطاقة إنتاجية 1830 طن/يوم ومصنع لإنتاج نترات الأمونيا المبرغلة بطاقة إنتاجية 2400 طن/يوم، وذلك على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول (أرض شركة راكتا سابقًا) والمزمع إقامة المشروع عليها، ومن المخطط تمويل المشروع بواقع 70% قروض بنكية و30% تمويل ذاتي مشترك بين شركة أبو قير للأسمدة والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى مساهمين آخرين أبدوا رغبتهم في المساهمة في المشروع.



4- المساهمة في شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة تبلغ نسبة مساهمة شركة أبو قير للأسمدة في شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة بنسبة 10%.