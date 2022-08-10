ارتفاع أسهم "موبكو" و"أبو قير" و"إي فاينانس" و"الإسكندرية للحاويات" بالبورصة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسهم شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بعد مرور ساعتين من بدء جلسة تداول اليوم الأربعاء، عقب تنفيذ صفقات استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص الحكومة بهذه الشركات بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار.

وارتفع سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 5.73% ليصل إلى مستوى 9.96 جنيه بحجم تداول 748.2 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون جنيه لعدد 387 عملية، وصعد سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 24.42 جنيه بحجم تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 35 مليون جنيه لعدد 589 عملية.

وقفز سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 107.010 جنيه بحجم تداول 5882 سهم بقيمة 7.1 مليار جنيه، وزاد سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 16.150 جنيه بحجم تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 20 مليون جنيه.

وجاء ذلك بعدما أعلن صندوق مصر السيادي، عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار، والشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

يشار إلى أن هذه الصفقة تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.