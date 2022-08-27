وفاة شاب صعقا بالكهرباء في ملعب كرة قدم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء إثر حدوث ماس كهربائي بملعب لكرة القدم بقرية بني صالح بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شاب صعقاً بالكهرباء أثناء لعبه الكرة في أحد الملاعب الخاصة بقرية بني صالح بنطاق مركز الفيوم.

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع محمد جمعة أبو النور، ومقيم بقرية زاوية الكرادسة إثر وقوع ماس كهربائي بالملعب أثناء لعبه للكرة وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.