وزير التعليم: تشكيل لجنة لتقييم امتحانات الثانوى والتابلت للاختبارات القصيرة

كتب ـ محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تشكيل لجنة لتقييم التقويم فى الثانوى العام من خلال لجنة التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن اللجنة ستبحث شكل الأسئلة، متابعا: لم يتم إلغاء الامتحانات الاختيار من متعدد ولكن سيتم تطعيمها بأسئلة مقالية، مشيرا إلى أن التابلت مهم جدا وسيتم توظيفة فى اختبارات قصيرة على فترات زمنية متفاوتة لا توجد لها درجات لتعريف الطالب إن كان يسير على المسار الصحيح.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن نظام التقييم رائع وسيتم الإبقاء على الأسئلة التى تقيس الفهم والتحليل والتطبيق وأى شىء حدثت بشكل جيد سيتم الاستكمال عليها.