وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لإنشاء مدينة طبية بشبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

وضع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، حجر الأساس لمشروع إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية، يُقام على مساحة خمسة أفدنة، بحضور الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي المنوفية والدلتا التكنولوجية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن المشروع جاء فى ضوء التوسع الأفقي للمجمع الطبي بالجامعة؛ بهدف إضافة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة لمواطني المحافظة.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن المُستهدف بعد الانتهاء من مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية هو زيادة عدد الأسرة الداخلية من 980 إلى 3750 سريرًا، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 132 إلى 350 سريرًا، وزيادة عدد غرف العمليات من 46 إلى 82 غرفة، فضلًا عن أن المدينة تستهدف القضاء على قوائم الانتظار بالغرف والعمليات والرعاية المركزة، وإضافة خدمات طبية جديدة تقدم لأول مرة داخل المحافظة، مثل: زراعة الكلى، وزراعة النخاع، وعلاج أورام الأطفال، فضلًا عن إضافة أماكن جديدة ومتعددة لتدريب طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة المنوفية، وكذلك الجامعة الأهلية.