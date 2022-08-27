وزير التعليم: التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية دور ثان فى الكنترولات

كتب ـ محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى، إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كراسات الإجابة لامتحانات الثانوية العامة دور ثان، كما أن الوزارة ستعمل على إتاحة نماذج الإجابات والأسئلة للطلاب المتظلمين، متابعا: الدنيا أصبحت منورة لدينا، كما أن التصحيح الإلكترونى مستمر فى الكنترولات للدور الثاني للثانوية العامة بدلا من التصحيح المركزى، وهذا سيوفر للوزارة موارد كبيرة، مشيرا إلى أن التصحيح الإلكترونى يسير بشكل جيد جدا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال لقائه مع صحفيى التعليم، أنه تم اكتشاف ملاحظات فى أسئلة امتحان الدور الثانى قيل تصحيح الامتحانات وسيتم أخذها فى الاعتبار أثناء التصحيح الإلكترونى، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب المعلمين على تصميم فنيات وضع الامتحانات.