نائب محافظ بنى سويف: إجراءات عملية لتفعيل محور "التدريب من أجل التوظيف"

بنى سويف هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اجتماعا بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي، والتي شكلها الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، لتفعيل وثيقة توحيد جهود وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، وتم توقيعها بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية، بهدف تعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي، من خلال تحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ، الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال التدريب من أجل التوظيف، على مدار سلسلة من الاجتماعات المتتالية، والتي شارك فيها منظمات المجتمع المدني ومجالس قومية متخصصة وتنفيذين، كما استعراض تلك الجهود والإجراءات، والتي تضمنت تنفيذ حزمة من الخطوات والتكليفات، تمثلت في إعداد استمارة لتحديد إمكانيات واحتياجات الجهات المشاركة تم استيفاؤها بمعرفة الجهات المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى تصنيف الجهات المشاركة الي لجان خاصة بالتوعية، التدريب والتأهيل، التمكين ،التمويل، المتابعة والتقييم،التسويق، وقد تم تكليف إحدى المؤسسات بإعداد نموذج مقترح لسلاسل القيمة لبعض المشروعات المنفذة من خلال تقديم خدمات للفئات المستهدفة بهدف الاستدامة لمشروعاتهم.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قامت مديرية التربية والتعليم بحصر خريجي آخر 3 سنوات من كافة التخصصات الفنية واختيار 30 شاباً وفتاة من الخريجين المتميزين لرفع قدرتهم الفنية وتنمية مهاراتهم الحياتية على مدار 4 أيام من خلال إحدى الجمعيات، إضافة إلى تشكيل لجان :التوعية والتأهيل والتدريب والتمويل والمتابعة والتسويق.

وأشار نائب المحافظ إلى مجموعة من النتائج التي أسفرت عنها تلك الجهود والاجتماعات في العديد من المجالات ،حيث تم الاتفاق على عقد عدد 100 ندوة توعية لتوصيل رسائل توعوية لعدد 50 مجتمعا بقري ومراكز ومدن المحافظة، تركز على إيصال رسائل هامة تدعم ثقافة العمل الحر وأهمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ،التمكين الاقتصادي،وتوعية حول أهمية التدريبات المرتبطة بإقامة المشروعات والتوظيف"والتي ستنفذ لاحقاً"،بجانب الاتفاق على عقد 80 ورشة عمل يستفيد منها عدد 1800 شاب وفتاة من قري ومدن المحافظة تتضمن موضوعات: ريادة الأعمال، المهارات الحياتية، المشروعات الصغيرة المشغولات اليدوية، صيانة المحمول ، التبريد والتكييف، التفصيل، السباكة ، الكهرباء،التسويق الإليكتروني،التدريب على كيفية البدء في عمل مشروع والتدريب حول التخطيط المالي والإداري ، تدريب حول ابتكار فكرة مشروع ، تدريب تكنولوجي وحاسب آلي ، التعرف علي فرص العمل.

بالإضافة إلى أنه سيتم توفير فرص عمل لبعض ممن حصلوا علي التدريبات مع توفير تمويل لإقامة مشروعات خاصة لآخرين، بجانب السير في تنفيذ المقترح الخاص بمفهوم مشروعات ريادة الأعمال وسلاسل القيمة بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار في المجتمع من خلال اختيار مجتمع كنموذج يتم به تنفيذ مجموعة من الأنشطة تساعد أصحاب المشروعات علي إضافة جزء تكميلي للمنتج أو تسويقه بشكل أفضل وبسعر مناسب من خلال تحديد الميزة التنافسية وتحديد المشروعات ذات النوع الواحد والمشروعات التكاملية، ليتم تقديم دراسات جدوى لها من خلال التعاون مع الجامعة وجهاز تنمية المشروعات ومجلس الشباب المصري والوحدة الاقتصادية بجانب التدريب والتأهيل.

وفي ختام الاجتماع أكد "حبش" أهمية تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لأعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلى بالتواصل المباشر لسرعة إنجاز المهام والتوصيات التي تخرج عن اجتماعات المكتب التنفيذي، والتي تهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني بالشكل الأمثل واستثمار كل المقومات المتاحة، وبما لا يؤثر على خطط وأهداف الجمعيات المركزية.