مصر تستضيف مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بحضور وفود 55 دولة

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استضافة مصر أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وذلك فى الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالى، بحضور وفود 55 دولة أفريقية وممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" و الأغذية العالمى ، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتعقد الدورة الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لحضور د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح أعمال اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة فى اليوم الثالث لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى، وأن يشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025 ، على أن يجتمع الخبراء فى لجان فرعية على مدار أول و ثانى أيام المؤتمر، لمناقشة واستعراض وجهات النظر فيما يتعلق باللامركزية والحكومات المحلية ، والخدمة العامة والإدارة ، والمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية، على أن يتم تقديم تقارير اللجان الثلاث فى الجلسة العامة .

وقال اللواء هشام آمنة، إنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أعضاء لجان الشئون الأفريقية والخارجية بمجلسى النواب والشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين و الخبراء بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص النصف الثاني من الاجتماع الوزارى يوم 31 أغسطس الجاري، لجلسة تفاعلية تشمل ثلاثة موضوعات رئيسية هى المنظور المحلى الأفريقى للعمل المناخى في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، والأمن الغذائي وسلاسل القيمة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية المصرية " حياة كريمة" كنموذج للتحول الريفى الأفريقي والتي لاقت ترحيباً كبيراً من الوفود الأفريقية المشارك في قمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية، لافتاً إلى أن هذه الموضوعات تشكل التحديات الراهنة على الساحة الدولية، وتهدف الجلسة إلى وضع رؤية أفريقية لمواجهة تلك التحديات، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لخدمة أبناء القارة وعلى وجه الخصوص مبادرة " حياة كريمة والتي يمكن أن تفتح مجالاً للمؤسسات والشركات المصرية لتنفيذ مشروعات مشابهة في ربوع القارة الأفريقيا .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى ستتيح الفرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات المشتركة بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية و منها مواجهة النمو السكاني ، والمخلفات الصلبة والتغيرات المناخية و كيفية مواجهتها ، و مواجهة تداعيات فيروس كورونا وغيرها من الموضوعات المهمة ، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف شعوب أفريقيا .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة سيكون فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية لتطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية ، ومواجهة العديد من التحديات التى نجحت مصر فى إيجاد حلول لها.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه سيتم على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى تنظيم بعض الزيارات والجولات للوفود الأفريقية المشاركة ، لمشاهدة بعض الإنجازات التى حققتها مصر فى بعض المجالات الحيوية خاصة المشروعات القومية التي حققتها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة المصرية و منطقة عين الصيرة وتطوير القاهرة التاريخية ومشروعات البنية التحتية ، مضيفاً أنه سيلتقى عدد من الوزراء الأفارقة وكبار المسئولين المشاركين في المؤتمر لبحث آطر التعاون الثنائى بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات ، وكذا لقاءً مع مفوض الشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي ولقاء مع جان بيير إمباسى سكرتير عام منظومة المدن والحكومات المحلية الأفريقية .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تدرس فرصة عقد المؤتمر وإطلاق مبادرة "أيادى أفريقيا" على مستوى دول القارة بعد النجاح الذى حققته تجربة "منصة أيادى مصر " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى حيث تعتبر تلك المنصة معنية بالتسويق الإلكتروني للسلع والمنتجات المحلية الأفريقية بما يحقق لتحسين الظروف المعيشية للمرأة والشباب والفتيات .