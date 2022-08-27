مصرع عامل بناء اختل توازنه وسقط ببئر مصعد في عقار تحت الإنشاء بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

لقي عامل بناء مصرعه، إثر إصابته بنزيف داخلي في المخ، لسقوطه ببئر مصعد في عقار تحت الإنشاء، نتيجة اختلال توازنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شخص مصاب بنزيف داخلي في المخ، وتوفى خلال محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "م ع م"، 50 سنة، عامل بناء، وذلك لإصابته بنزيف داخلي بالمخ، إثر سقوطه ببئر مصعد بعقار تحت الإنشاء، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك أثناء نزوله من سطح الطابق الثالث اختل توازنه وسقط، جرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.