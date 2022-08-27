اليوم السابع
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مصرع اثنين وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

السبت، 27 أغسطس 2022 12:32 ص
مصرع اثنين وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة بأحد المارة ثم انقلابها بطريق سنهور المدينة، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز دسوق يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بأحد المارة ثم انقلابها بطريق سنهور المدينة، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع كل من علي علي سليمان، 42 سنة، ومحمود محمد المرشدى، 50 سنة، وجرى نقل جثامينهما لمشرحة مستشفى دسوق العام، وأصيب كل من أسامة محمد العنتابلي، 25 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، ورشدى صلاح دراج، 25 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، ومجهول الهوية، باشتباه نزيف بالمخ، وجارى عمل الإشاعات والفحوصات، والجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة.


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