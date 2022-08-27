محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالإدارت المالية بالديوان العام للمحافظة

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الإدارة المالية بديوان عام المحافظة، بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ومدير الإدارة المالية وممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، عددا من ملفات عمل الإدارة، موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال بدقة، ومشددًا على أهمية تطوير مستوى العمل والأداء، تماشيًا مع التطور الإداري الذي حققته محافظة بورسعيد.

كما أكد محافظ بورسعيد، أهمية التكامل والتعاون بين منظومة العمل والإدارات المختصة لإنجاز العمل في الملفات الهامة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة، ولابد من تذليل كاقة المعوقات للاستمرار في تنفيذ خطط التنمية.