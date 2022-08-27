محافظ الغربية ومطران طنطا يفتتحان كنيسة ماري جرجس ببرما.. صور

الغربية محمد طارق

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، كنيسة ماري جرجس الروماني بقرية برما ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وفي كلمته أعرب محافظ الغربية عن سعادته بدعوة نيافة الأنبا بولا لتدشين هذا الحصن العظيم الذي بنيت جدرانه ليست من الحجارة فقط بل من الأصالة والتاريخ والمحبة والتعاون والأخلاق والولاء والانتماء، موجها الشكر والتهنئة للأساقفة الذين شرفوا محافظة الغربية من أنحاء الجمهورية، ولأهال برما بهذه الكنيسة التي تعد مدرسة للتنوير، مختتماً كلمته بتمني دوام الخير والمحبة والاستقرار في الجمهورية الجديدة التي أسسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه رحب الأنبا بولا بمحافظ الغربية وضيوف الكنيسة، قائلا "نرحب بكم في برما المواطنه، والمتاصلة في العلاقة الوثيقة بين الأقباط والمسلمين، برما الاستثمار فهي أول قرية أنشأ بها معمل لتربية الدواجن، برما التي وصفت عدة مرات في كتاب وصف مصر"، برما التي تتشرف اليوم بحضور هذا الجمع الكريم من أجل افتتاح اول كنيسة في القطر المصري تحمل اسم ماري جرجس الروماني.

واختتمت الفاعلية بتسليم الأنبا بولا درع الكنيسة لمحافظ الغربية ونائبه، كما تم تكريم الاساقفة وفريق العمل القائم على أعمال التطوير، حضر اللقاء المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، نيافة الأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى، نيافة الأنبا انيانوس أسقف بنى مزار وتوابعها

يذكر أن كنيسة ماري جرحس هي أول كنيسة في القطر المصري بإسم الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، حيث تم التدشين الأول في ال 29 من مايو 316 م بيد البابا الكسندروس الأول البطريك 19، وكان التدشين الثاني في ال 25 من مايو 1960 بيد البابا كيرلس السادس البطريرك ال116، في حين كان التدشين الثالث لها في ال 27 من أغسطس 2022 بيد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.