ماس كهربائى وراء نشوب حريق بشقة سكنية فى الحوامدية

كتب ــ بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية بالحوامدية، ولم يسفر عن إصابات.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن الماس الكهربائى تسبب في نشوب الحريق، وأكد مالك الشقة عدم اشتباهه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.