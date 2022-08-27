قصة أثر.. تمثال المعبودة إيزيس من الحجر الجيرى بمتحف آثار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار البحر الأحمر، أكثر من 2000 قطعة أثرية من العصور المختلفة بينها الفرعونية والرومانية والإسلامية والحديث والقبطية، من بين تلك القطع الفرعونية القديمة التي تكشف دقة الفنان المصري القديم، تمثال المعبودة إيزيس تعرف عليه..

صنع تمثال المعبودة ايزيس من الحجر الجيرى، ويعد من أروع القطع الفنية التي صنعتها يد الفنان المصري القديم للمعبودة إيزيس.

ذُكرت إيزيس لأول مرة في المملكة المصرية القديمة " 2689 - 2182 ق . م " وكانت من أحدى الشخصيات الرئيسية في أسطورة أوزوريس، ز تعتبر الأم والمعبودة للفرعون الذي كان يشبه بأبنها حورس حيث كانت تلده وتهتم به وترعاه في العالم الآخر .